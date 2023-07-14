Буданов рассказал об источниках ГУР в Кремле: подробности

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, что разведка имеет источники, близкие к президенту-диктатору России Владимиру Путину.

Об этом глава Главного управления разведки рассказал агентству Reuters.

"У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах (в Путин — Ред.). Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал он.

Буданов не дал никаких доказательств своих слов. Впрочем, отметил, что точно предусмотрел вторжение агрессорки России еще до начала полномасштабной войны. "Кто был прав? Мы", — сообщил глава ГУР.

По его словам, ГУР перехватывала опрос российского МВД России, показавший поддержку главарь ППК "Вагнера" Евгения Пригожина имеет поддержку внутри России.

Буданов также заявил, что Украина сделала выводы от 2014 года, когда Москва застала врасплох мир, захватив украинский Крымский полуостров и развязав войну на востоке.

Заявления Буданова о ситуации в РФ

Ранее глава ГУР Буданов заявил, что Россия на пороге гражданской войны. По его словам, российское общество разорвано на две части. Граждане РФ, считает он, готовы поддерживать войну, когда ее показывают по телевизору.

Также глава ГУР после бунта предводителя ППК "Вагнера", если бы Пригожин дошел до Москвы, он бы застал Кремль пустым. Ведь все чиновники и министры сбежали бы.

Буданов также сообщал, что "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях в Украине. А его он называет "самым эффективным подразделением России, умеющим добиваться успеха любой ценой".

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