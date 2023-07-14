Буданов розповів про джерела ГУР в Кремлі: подробиці

Очільник українського ГУР Кирило Буданов розповів, що розвідка має джерела, близькі до президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

Про це голова Головного управління розвідки розповів агентству Reuters.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Путіна - Ред.). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів своїх слів. Втім, зауважив, що точно передбачив вторгнення агресорки Росії ще до того, як розпочалася повномасштабна війна. "Хто був правий? Ми", - повідомив голова ГУР.

За його словами, ГУР перехоплювала опитування російського МВС Росії, яке показало підтримку ватажок ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина має підтримку всередині Росії.

Буданов також заявив, що Україна зробила висновки від 2014 року, коли Москва застала зненацька світ, захопивши український Кримський півострів і розв'язавши війну на сході.

Заяви Буданова про ситуацію в РФ

Раніше голова ГУР Буданов заявив, що Росія на порозі громадянської війни. За його словами, російське суспільство розірване на дві частини. Громадяни РФ, вважає він, готові підтримувати війну, коли її показують по телевізору.

Також голова ГУР після бунту ватажка ПВК "Вагнера", якби Пригожин дійшов до Москви, він би застав Кремль порожнім. Адже всі високопосадовці та міністри утекли б.

Буданов також повідомляв, що "Вагнер" більше не братиме участі у бойових діях в Україні. А його він називає "найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну".

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