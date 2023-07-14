У Росії остаточно заборонили змінювати стать

Російська Держдума ухвалила в третьому читанні закон про заборону зміни статі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відповідно до законопроєкту, "медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі". Винятком є операції лише для "вроджених аномалій у дітей".

Крім того, у Росії заборонили не лише хірургічне втручання. Держдума схвалила й інші обмежувальні заходи, зокрема, органи РАЦС не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі". Також "зміна статі" одним з подружжя або обома буде підставою для анулювання шлюбу в РФ. Для "людей, які змінили свою стать" буде запроваджено заборону на усиновлення дітей і встановлення опіки над ними.

Нагадаємо, раніше віцеспікер Держдуми аргументував такий законопроект боротьбою із "проникненням західної антисімейної ідеології" до Росії.

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