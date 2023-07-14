В России окончательно запретили менять пол

Российская Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Согласно законопроекту, "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола". Исключение составляет операции только для "врожденных аномалий у детей".

Кроме того, в России запретили не только хирургическое вмешательство. Госдума одобрила и другие ограничительные меры, в частности, органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок об "изменении пола". Также "смена пола" одним из супругов или обоих будет основанием для аннулирования брака в РФ. Для "людей, изменивших свой пол" будет введен запрет на усыновление детей и установление опеки над ними.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы аргументировал такой законопроект борьбой с "проникновением западной антисемейной идеологии" в Россию.

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