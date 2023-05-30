В Госдуме хотят запретить на территории России менять пол

Законопроект внесли депутаты всех пяти фракций Госдумы.
В российскую Госдуму внесли на рассмотрение парламента законопроект, запретящий на территории РФ проводить операции по смене пола.
Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил у себя в Telegram.
Он заявил, что законопроект был внесен депутатами всех пяти фракций Госдумы. Он должен дополнить закон "Об основах здравоохранения граждан в РФ" положением, в частности, "запрещающим осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека".
Вместе с тем законопроект позволяет проводить операции по лечению врожденных аномалий половых органов у детей. Такие операции смогут проводить согласно решению врачебной комиссии в утвержденных для этого правительством РФ больницах.
"К сожалению, таких случаев все больше – западная индустрия трансгендеров пытается проникнуть и в нашу страну", – считает Толстой.
Кроме того, законопроект запрещает официальным органам регистрировать или исправлять пол в документах на основе соответствующей справки из больницы. Для этого российские депутаты внесут поправку в закон "Об актах гражданского состояния".
Толстой аргументировал такой законопроект борьбой с "проникновением западной антисемейной идеологии" в Россию.
"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию – с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", – добавил депутат.
Напомним, ранее сообщалось, что российская Госдума приняла закон, расширяющий полномочия пограничников в работе с загранпаспортами граждан, выезжающих за границу.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдуме Российской Федерации ошеломили очередное заявление. Там заявили, что "НАТО захватило Украину".
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