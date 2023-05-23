Деждума РФ приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе

Российская Госдума приняла закон, расширяющий полномочия пограничников в работе с загранпаспортами граждан, выезжающих за границу.

Об этом пишет The Moscow Times.

Согласно документу, сотрудники пограничного контроля ФСБ смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за границу.

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Паспорт подлежит "изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами Следственного комитета РФ, исполнительной власти в сфере внутренних дел и ее территориальными органами, пограничными органами федеральной службы безопасности, таможенными органами", – говорится в законе.

Это требование распространяется на тех, кто не ограничен в праве на выезд, поскольку подозреваемый, привлечен как обвиняемый, осужден за совершение преступления, или "уклоняется от обязательств, наложенных судом", указано в законе.

Те же, кто призван на военную службу и по этим основаниям ограничен в праве выехать из России, согласно закону, будут обязаны сдать загранпаспорта в орган, выдавший документ (как правило, это МВД). Если же гражданин не сдал паспорт, то он признается недействительным и также подлежит изъятию на погранконтроле, следует из закона.

Кроме того, российское правительство хочет разрешить изъятие паспортов у тех, кто по трудовому договору может иметь доступ к гостайне. По закону, запретить выезжать из РФ могут на пять лет с момента последнего взаимодействия с гостайной. Однако специальная Межведомственная комиссия по защите государственной тайны может продлить этот срок.

Фактически новая версия закона дает право органам власти изымать паспорта, если у них возникнут сомнения в подлинности документов.

Напомним, в марте стало известно, что у российских чиновников и сотрудников государственных компаний начали забирать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

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