У российских чиновников забирают загранпаспорта

Документы для выезда за границу предлагают сдавать "на хранение" в ФСБ или специальный отдел по месту работы.

У российских чиновников и сотрудников государственных компаний начали забирать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну.

Об этом сообщили в проекте расследований "Система" со ссылкой на осведомленные источники.

Документы предлагают сдавать "на хранение" в ФСБ или специальный отдел по месту работы. За отказ угрожают увольнением или аннулированием загранпаспорта. Как сообщил один из собеседников, работающий в госструктуре, часть работников соглашается, не дожидаясь возможной реализации угроз.

Единого правила или распоряжения по загранпаспортам нет: иногда дело ограничивается строгой рекомендацией избегать заграничного отдыха, кому-то запрещают покидать Россию вообще, кому-то позволяют выезжать не дальше стран Евразийского экономического союза, в который входят Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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О прямом запрете на выезд за границу для части сотрудников сообщил, в частности, бывший служащий одного из госбанков. Еще один федеральный чиновник говорит, что ограничение касается всех, кто имеет любой уровень доступа к гостайне.

Источники издания в администрации президента утверждают, что большинство кремлевских сотрудников "даже не пытаются" уехать куда-то. Для отпуска за границей выбирают "нейтральные" в Россию страны — разрешение на такой выезд подписывает лично глава администрации Антон Вайно.

В министерствах используют индивидуальный подход: сотрудников могут отпустить "по уважительным причинам" или с обязательством заполнить обязательство о возвращении.

Напомним, пока российские чиновники продолжают "кормить" россиян речами о патриотизме, их дети успешно живут на украденные деньги в развивающихся странах, получают элитное образование и владеют недвижимостью в миллионы долларов.

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