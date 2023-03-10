В Мариуполе раздалось около 20 взрывов — Андрющенко

Днем 10 марта во временно оккупированном Мариуполе раздался ряд взрывов. По данным украинских властей, было слышно до 20 взрывов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Около 20 взрывов прогремело в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали со временем. Но вечер перестает быть томным. Хлопает", — говорится в его сообщении.

Скорее всего, прилетело по военным объектам российских окупантов. Куда именно – пока неизвестно.

Взрывы в Мариуполе

Российские войска долго считали, что в Мариуполь ВСУ не могут попасть, однако это недавно изменилось. Все чаще в городе слышны взрывы на военных объектах россиян. В СНБО не отрицают, что взрывы в оккупированном Мариуполе – это результаты работы ВСУ.

Напомним, что украинские военные от 21 февраля 2023 года нанесли по меньшей мере 14 ударов по временно оккупированному Мариуполю, расположенному в 80 км от линии фронта.

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