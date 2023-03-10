У Маріуполі пролунало близько 20 вибухів - Андрющенко

Вдень 10 березня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. За даними української влади, було чутно до 20 вибухів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Близько 20 вибухів пролунало в Маріуполі. Епіцентр в Кальміуському районі. Деталі згодом. Але вечір перестає бути томним. Бавовнить", - сказано у його повідомленні.

Найімовірніше, прилетіло по військових об'єктах російських окупантів. Куди саме - поки невідомо.

Вибухи у Маріуполі

Російські війська тривалий час вважали, що в Маріуполь ЗСУ не можуть влучити, однак це нещодавно змінилося. Дедалі частіше у місті чути вибухи на військових об'єктах росіян. У РНБО не заперечують, що вибухи в окупованому Маріуполі – це результати роботи ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові від 21 лютого 2023 року завдали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, який розташований за 80 км від лінії фронту.

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