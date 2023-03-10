У російських чиновників забирають закордонні паспорти

Документи для виїзду за кордон пропонують здавати “на зберігання” до ФСБ або спеціального відділу за місцем роботи.

У російських чиновників та співробітників державних компаній почали забирати закордонні паспорти, щоб вони не могли залишити країну.

Про це повідомили у проекті розслідувань “Система” з посиланням на обізнані джерела.

Документи пропонують здавати “на зберігання” до ФСБ або спеціального відділу за місцем роботи. За відмову погрожують звільненням або анулюванням закордонного паспорта. Як повідомив один із співрозмовників, який працює у держструктурі, частина працівників погоджується, не чекаючи можливої реалізації погроз.

Єдиного правила чи розпорядження щодо закордонних паспортів немає: іноді справа обмежується суворою рекомендацією уникати закордонного відпочинку, комусь забороняють залишати Росію взагалі, комусь дозволяють виїжджати не далі за країни Євразійського економічного союзу, до якого входять Білорусь, Казахстан та Киргизія.

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Про пряму заборону на виїзд за кордон для частини співробітників повідомив, зокрема, колишній службовець одного з держбанків. Ще один федеральний чиновник каже, що обмеження стосується всіх, хто має будь-який рівень доступу до держтаємниці.

Джерела видання в адміністрації президента стверджують, що більшість кремлівських співробітників «навіть не намагаються» виїхати кудись. Для відпустки за кордоном обирають “нейтральні” до Росії країни — дозвіл на такий виїзд підписує особисто голова адміністрації Антон Вайно.

У міністерствах використовують індивідуальний підхід: співробітників можуть відпустити "з поважних причин" або із зобов'язанням заповнити звіт щодо повернення.

Нагадаємо, поки російські чиновники продовжують "годувати" росіян промовами про патріотизм, їхні діти успішно живуть на вкрадені гроші в країнах, що розвиваються, здобувають елітну освіту і володіють нерухомістю в мільйони доларів.

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