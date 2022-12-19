Перешивала та носила повторно: модні дублі принцеси Діани

Принцеса Кейт за роки своїх публічних виходів у світ неодноразово демонструвала повтори у вбраннях, проте багато років тому це робила і її свекруха — леді Діана. Після шлюбу з принцом Чарльзом Діана стала суперзнаменитою — її фото та відео завжди були в пресі, також вона часто відвідувала публічні заходи, тому одягатися їй потрібно було стильно, цікаво, сучасно та різноманітно.

Судячи зі знімків тих часів, Діана любила яскраві кольори та прикраси. Деякі її вбрання з 80-х сьогодні, звичайно ж, здаються старомодними і трохи кумедними, однак сама принцеса намагалася модернізувати їх відповідно до моди. Саме тому багато її вбрань того часу були перешиті до невпізнанності.

Також леді Ді активно повторно одягала свої улюблені речі, міксувала їх з різними деталями гардеробу і, схоже, що навіть мала кілька однакових луків, але в різних кольорах. Нижче ми зібрали цікаві образ принцеси Уельської, які вона змінила.

Це вбрання лавандового відтінку леді Ді вперше одягла на вечерю, влаштовану наслідним принцом Кувейту в палаці Аль-Шааб 13 березня 1989 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Через кілька місяців у тому ж образі вона з'явилася на державному банкеті з нагоди візиту президента Нігерії до Великої Британії. Вбрання створене модельєром Кетрін Вокер.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ймовірно, сукня леді Діані дуже подобалася і вона не хотіла з неї розлучатися, тому вирішила кардинально змінити. Пишну атласну спідницю у сукні прибрали, замінивши її приталеною і прямою, а верхня частина сукні була допрацьована і трохи подовжена. Це вбрання Діана одягла 1992 року на бенкет у Сеулі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У 80-х дуже модними були рюші та баски на сукнях, тому на День Дербі на іподромі Епсома 1986 року Діана замовила собі сукню в горох від Віктора Едельштейна. Тоді вбрання вона доповнила капелюхом, клатчем та туфлями. Усі деталі вбрання були чорно-білими.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Всього через рік принцеса вирішила змінити сукню і в 1997-го прийшла на матчі з поло у Віндзорі вже без рюші на талії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також особливою популярністю в 80-х користувалися об'ємні "рукави Джульєтти" та рукави-буфи. Ці елементи вбрання дуже любила і Діана, що можна простежити і у виборі її весільної сукні. Речі з подібними рукавами вона неодноразово одягала протягом кількох років і особливо запам'яталася її блакитна сукня від Кетрін Вокер, одягнена в Мюнхені 1987 року. Вбрання було прикрашене шифоновою тканиною на стегнах, а також вишивкою бісером.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

1989-го британка приголомшила шанувальників, адже на ній була та сама ніжна сукня, але вже з декольте у формі серця. Сукню вона одягла на виставі "Мулен Руж" у Лондоні.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Кардинальні зміни наздогнали і рожеве плаття із золотистою вишивкою. Це вбрання також створила Кетрін Вокер. Діана одягала сукню на концерт у Мельбурні, Австралія, 14 квітня 1983 року. Тоді вона була з безліччю оборок, пишними рукавами і, мабуть, із криноліновою підкладкою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Після переробки сукню було практично не впізнати. Вона стала набагато жіночнішою і підкреслювала фігуру. Діана повторно одягла її 1997 року.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також були випадки, коли леді Ді міксувала своє вбрання з речами різних відтінків. Особливо часто вона це робила зі спідницями та жакетами. 1981 року, ще до весілля, Діана одягла на турнір з тенісу на Вімблдоні, костюм у квітковий принт.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

1985 року вона знову одягла цю ж спідницю на матч з поло в Сайренчестері. Тоді Діана поєднала її з білою блузою, дуже модного у 80-х фасону.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

І ще одне цікаве фешн-рішення Діана зробила з пишною смугастою сукнею 1997 року. Спочатку вона поєднала її із темно-синім довгим жакетом для заходу в Португалії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

А через кілька місяців у цій же сукні, але у поєднанні з білим жакетом, з'явилася на Каннському кінофестивалі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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