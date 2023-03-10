Тамар: Победу Украины гарантируют два фактора

Возможно ли, что Украина вернется в такое состояние энергетической системы, которое было в течение осени и зимы.

Пока в оперативном командовании "Південь" сообщали о вероятном переходе россиян с массированных атак с воздуха на точечные удары, за сутки 9 марта по Украине выпустили 84 ракеты, в том числе шесть "Кинжалов", а также восемь шахедов, о чем официально сообщили в главном командовании Вооруженных сил Украины. Такой обстрел был впервые. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры. Противовоздушная оборона сработала на славу, но были прилеты, поэтому в регионах применяли экстренные отключения света.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua офицер Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт и историк Григорий Тамар рассказал, продолжится ли тактика энергетического террора и возможно ли, что Украина вернется в такое состояние энергетической системы, которое было в течение осени и зимы.

"Я думаю, что самое страшное позади по трем причинам: приближается теплое время года, когда соответственно потребность в энергетике будет снижаться; Украина адаптировалась к этой ситуации, в том числе и за счет технической помощи западных партнеров; украинская система ПВО все время повышает свою техническую оснастку Но победа будет достигаться не за счет ПВО, это лишь оборонная машина государства. Победу Украины гарантируют два фактора — фактор достижений сухопутных сил по деоккупации земель и фактор, когда ВСУ будут способны наносить адекватные симметричные ответы на те угрозы, которые будь поступать со стороны РФ", — считает Тамар.

Напомним, политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что у Путина осталось не так много времени у власти и его будущая политическая судьба может пойти по одному из трех возможных сценариев.

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