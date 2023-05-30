МВД России объявило в розыск Сырского

При этом в российском ведомстве не указали конкретную статью.

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ АлександраСырского, вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Соответствующие данные появились на сайте МВД РФ.

В ведомстве страны-агрессора отмечают, что в розыск Сырского объявлено якобы нарушение им статьи Уголовного кодекса. При этом в российском ведомстве не указали конкретную статью.

РФ объявила в розыск Сырского

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого российская пропаганда уже неоднократно объявляла "мертвым".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал подробности об атаке врага по Украине, отметив, что 29 мая стал очень длинным днем и начался он "слишком рано для многих наших людей".

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