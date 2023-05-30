Почему дроны летели на Москву "задом наперед": новые подробности атаки

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Российские власти уверяют, что жертв и разрушений удалось избежать. Однако внимание привлекает странная форма беспилотников, зафиксировавнных в небе над столицей РФ.

Об этом пишет BBC.

Президент России Путин заявил, что налет на Москву организовал Киев якобы в ответ на российский "удар по штабу военной разведки Украины".

Ранее об ударе по штабу ГУР, расположенному в Подольском районе Киева, не сообщалось. Однако днем 29 мая РФ совершила ракетную атаку на столицу Украины. По словам украинских властей, все баллистические и крылатые ракеты сбили, но обломки, в частности, упали в Подольском районе.

Какие дроны атаковали Москву

По свидетельству очевидцев, юго-западную часть Москвы атаковали около трех десятков беспилотников. Минобороны РФ уверяет, что их было всего восемь. Причем пять из них якобы были сбиты, еще три потеряли управление из-за подавления средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Часть дронов попала в жилые многоэтажки.

Ведомство говорит, что атака была совершена "беспилотными летательными аппаратами самолетного типа".

Действительно, на многочисленных видео очевидцев видно, что БПЛА похож на небольшой самолет, но почему-то летящий "задом вперед".

Это так называемая аэродинамическая модель "утка", которая достаточно редко применяется в современных БПЛА.

Москву атаковали дроны

"Утки" прилетели

Основная особенность самолетов и дронов схемы "утка" в том, что маленькие крылышки-стабилизаторы (горизонтальное оперение), которые обычно располагают в хвосте аппарата за большими крыльями, здесь расположены спереди. А сзади здесь расположен двигатель или пропеллер. Поэтому в полете выглядит так, как будто летательный аппарат летит задом вперед.

Но именно такая схема применялась в первых самолетах, которые создавали пионеры воздухоплавания, например бразильско-французский изобретатель Альберто Сантос-Дюмон в 1906 году.

Со временем она утратила популярность. Как объясняет в комментарии "ВВС Украина" военный ВСУ и оператор БПЛА Руслан (позывной "Инженер"), современная привычная для нас форма самолетов возникла потому, что она более управляема в полете. А также стабильнее при взлете и посадке и во время непредсказуемых ветров.

Поэтому хвостовое оперение, которое действительно мешает подъемной силе летательного аппарата, но помогает в его стабилизации и управлении, перенесли в заднюю часть.

Правда, на это сейчас тратятся ресурсы самолета, потому что двигателю и винтам нужно тянуть дополнительный вес хвостовых стабилизаторов, также нужно увеличить и площадь крыла, на которую ложится этот дополнительный вес.

"Утка" – большая оптимальная аэродинамическая форма, отмечает военный. "Но эта схема более капризна в управлении, и управлять ею могут уже более опытные пилоты, — говорит "Инженер", — Конструирование самого летательного аппарата должно быть очень тщательным, особенно это касается центра масс самолета".

Если центр масс будет смещен назад или вперед – самолет упадет, если будет какая-то нештатная ситуация, то пилоту гораздо труднее будет исправить самолет, потому что он сам по себе не стабилизируется.

Именно поэтому с "уткой" раньше было много аварий, пока не появилась современная электроника, авионика, автопилоты и политеры — с помощью них стало значительно легче управлять такими летательными аппаратами.

Для полетов на дальние расстояния "утиная" форма имеет ряд преимуществ.

Она более эффективна, поскольку сам летательный аппарат меньше и легче при той же дальности полета и грузоподъемности, у него меньший мотор и винт тише, что позволяет не превышать звуковую нагрузку.

Меньшая площадь крыла имеет меньшие шансы засветиться на российских радарах, ну а меньшие габариты в целом увеличивают шансы прошмыгнуть мимо ПВО, говорит Инженер.

Почему "утки" популярны в военном деле

Если в гражданской авиации "утка" за 100 лет существенно утратила популярность, то в военном деле такая форма летательных аппаратов распространена.

"Схема "утка" достаточно распространена по военному делу. Почти все управляемые ракеты класса "воздух-воздух" сделаны по этой схеме. И зенитные наземные ракеты тоже. Почему? Потому что они более маневровые и им легче поразить цель", – говорит офицер ВСУ, руководитель компании, занимающейся беспилотной авиацией, Юрий Касьянов.

Одна из причин – это позволяет разместить двигатель позади ракеты или дрона, а впереди поставить специальную оптику и аппаратуру наведения.

Касьянов замечает, что атаковавшие Москву такие БПЛА могли руководствоваться оператором или лететь в автономном режиме, то есть по заранее заложенному маршруту.

"Первый вариант маловероятен, потому что тогда оператор должен быть где-то на крыше дома в Москве. Скорее всего, на 99% эти аппараты руководствовались в автопилотном режиме".

Такой БПЛА не особенно сложен в изготовлении, но нуждается в специализированных умениях на этапе проектирования, говорит эксперт. В том числе и потому беспилотники – "утки" не являются массовым продуктом и их применение – скорее исключение, чем правило.

Главное – попасть в цель

Российские СМИ отмечают, что атаковавшие Москву дроны — это аппараты стоимостью 30-200 тысяч долларов с размахом крыльев четыре метра и дальностью полета до тысячи километров. Противодействовать им с помощью РЭБ якобы невозможно, их можно только сбить.

У них бензиновый двигатель и не слишком мощный кумулятивный заряд с боевой частью до 2 кг.

"Боевая часть такого беспилотника, чтобы он долетел до Москвы, вряд ли будет превышать 10 кг, – объясняет Юрий Касьянов. – Но вопрос не в мощности боевой части, а в точности поражения определенного объекта".

К примеру, чтобы поразить российскую новейшую зенитно-ракетную установку С-300 достаточно и 1,5-2 кг взрывчатки. Главное – попасть в цель.

Некоторые российские политические деятели и военные эксперты предположили, что беспилотники были запущены с территории РФ, а не Украины. Именно поэтому им, казалось бы, удалось беспрепятственно преодолеть расстояние до столицы России.

Юрий Касьянов скептичен по этому поводу. Он уверен, что БПЛА летели с территории Украины. Прежде всего, потому что трудно представить перемещение такого крупного объекта с пусковой аппаратурой через границу, которая сейчас тщательно охраняется.

Российские власти, говорит он, просто не хотят признавать наличие дальнобойных беспилотников у Украины и слабость собственной системы ПВО.

Кто из украинских производителей делает такого типа БПЛА, Юрий Касьянов отказался говорить, но указал на один нюанс.

"Эта атака никак не связана с "Укроборонпромом", я это знаю. Он беспилотники такого типа не производит".

Главный инструктор и основатель центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Антон Фролов говорит, что украинские производители постоянно экспериментируют с формой и параметрами своих дронов.

"В украинском вооружении используются любые типы беспилотных летательных аппаратов. Каждый месяц мы создаем что-нибудь новое: новые формы, новые технологии, новые частоты связи", — говорит он.

Важно, чтобы БПЛА эффективно выполняли возложенные на них задачи, отмечает разработчик.

"Какие были цели этих беспилотников, я точно не знаю. По идее, были определенные военные цели, но вероятно противник часть БПЛА сбил, а какая-то часть под влиянием РЭБ "заблудилась" и попала в жилое здание. – отмечает Юрий Касьянов. – Понятно, что в этом случае больше идет речь о морально-психологическом влиянии на противника".

Украинские власти отрицают, что атаковали российскую территорию.

Напомним, Путин прокомментировал массированную атаку дронов на Москву и пригрозил мирным украинцам "ответом".

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