Атака дронов на Москву: какое оправдание нашли в российской Госдуме

В российской Государственной Думе прокомментировали атаку беспилотников на Москву. Там объясняют, мол, Российская Федерация – "большая страна". Именно поэтому "лазейки", чтобы обойти ПВО, найдутся.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", – заявил Картаполов.

Он назвал инцидент так называемой "информационной атакой", рассчитанной на то, "что сейчас поднимется волна паники, начнут это дело мусолить".

"Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — подчеркнул Картаполов.

По его словам, дроны "не поразили ни один военный или государственный объект". А жилые дома тоже не получили "серьезных" повреждений.

Атака дронов на Москву.

Утром 30 мая местные власти заявили об атаке дронов на Москву и повреждении домов. Также известно, что есть пострадавшие. В частности, мэр Сергей Собянин сообщил, что взрывы раздавались в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

Разведчики InformNapalm сообщает со ссылкой на собственные источники сообщили, что атаковавшие российскую столицу беспилотники были китайскими. Они прилетели из восточной части Московской области.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину. Там заявляют о якобы восьми беспилотниках, которые были все сбиты. Впрочем, пропагандисты пишут о 25 БпЛА, а очевидцы – о 32.

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