Москву атаковали дроны дружественной к РФ страны — разведчики

Местные власти сообщают, что пострадавших нет, однако в ОМП пишут о пострадавших.

Разведчики Международного сообщества InformNapalm утверждают, что дроны, которые утром массированно атаковали Москву, были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

Об этом InformNapalm сообщает со ссылкой на собственные источники.

"Принадлежность БПЛА, которые утром посетили Москву, установили. Они — китайские и прилетели из восточной части Московской области", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 30 мая в Москве и Подмосковье были слышны звуки взрывов. Местные власти заявили, что пострадавших нет, однако, по данным Telegram-канала Mash, беспилотники попали в многоэтажку на Ленинском проспекте Москвы, ранены.

В министерстве обороны поспешили быстро обвинить в атаке БпЛА Украину, назвав это "терроризмом". Как заявляют в оборонном ведомстве страны-агрессорки, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.

Интересно, что пропагандисты пишут о 25 БпЛА, а очевидцы – о 32.

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