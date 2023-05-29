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Белгород снова посетила "бавовна": что известно

Белгород снова посетила "бавовна": что известно

В Шебекино раздался взрыв / Фото: pixabay.com

Местные жители сообщают о взрывах.

В российском Шебекино Белгородской области прогремели мощные взрывы. В небе над городом заметили густой и черный дым.

Об этом сообщили в местных Телеграмм-каналах.

Жителей призвали пройти в укрытия. Кроме того, стало известно, что исчез свет. Что именно стало причиной "бавовны" — пока неизвестно.

В русском Шебекино неспокойно / © Telegram/Андрей Цаплиенко
В русском Шебекино неспокойно / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Напомним, 14 мая в Шебекино уже раздавались мощные взрывы, после которых в городе начался масштабный пожар. Тогда местные жители получили SMS-уведомление с просьбой спуститься в укрытие. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступали сообщения о крупном пожаре в городе на неизвестном объекте.

8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявлял о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекино. В многоквартирных домах были выбиты окна, повреждены балконы и пострадали четыре человека.

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