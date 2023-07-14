"Вагнерівці" більше не воюють в Україні — Пентагон

Найманці з ПВК "Вагнер" більше не відіграють значної ролі в бойових діях проти України, заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу для преси.

Про це пише BBC.

Це сталося через декілька тижнів після короткого заколоту “вагнерівців” в Росії — виклику владі президента Володимира Путіна.

Вважається, що найманці допомогли Росії анексувати Крим у 2014 році і брали участь у деяких з найкривавіших битв останнього часу. Вони відіграли важливу роль у захопленні Росією східного українського міста Бахмут.

Згідно з угодою, що завершила червневе повстання, бійцям “Вагнера” сказали, що вони можуть приєднатися до регулярної російської армії або вирушити до Білорусі разом із їхнім ватажком Євгеном Пригожиним.

Але ще на початку цього тижня Кремль заявив, що Путін зустрівся з Пригожиним в Москві всього через кілька днів після повстання.

Путін наполягає, що він зрозуміло поставив свою пропозицію перед бійцями під час тієї зустрічі.

У коментарі кореспонденту російського видання "Коммерсантъ" у четвер, 13 липня, він сказав, що “вагнерівці” могли б обрати "продовження служби" в російській регулярній армії. "Вони були б очолені людиною, яка весь цей час була їхнім справжнім командиром", — продовжив він, очевидно маючи на увазі себе.

Також російський диктатор наголосив на тому, що не існує правової основи для приватних військових кампаній. Він чітко висловився, сказавши: "Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!".

Раніше президент США Джо Байден на пресконференції в Фінляндії заявив, що Пригожину слід обережно ставитися до вибору страв.

"Тільки Бог знає, що він може зробити. Ми навіть не впевнені, де він знаходиться і які він має відносини [з Путіним]. На його місці я був би обережним із тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", — сказав Байден.

Після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Гельсінкі, він також заявив, що у Путіна немає шансів перемогти війну проти Україні. "Він вже програв цю війну", — сказав президент.

Байден вказав, що російський диктатор врешті-решт вирішить, що продовження цієї війни не вигідне для Росії з економічної, політичної або іншої точки зору: “Проте я не можу передбачити, як саме це відбудеться”.

Він також висловив "надію та очікування", що Україна зробить достатній прогрес у поточному контрнаступі, щоб досягти мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Україна довгий час просила західних союзників надати більше військової допомоги для підтримки опору проти російського вторгнення.

Хоча на нещодавньому саміті НАТО в Литві не було названо чіткого терміну щодо членства в НАТО, Україна отримала від країн G7 довгострокові рамки безпеки, які допоможуть захиститися від російської агресії.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону регулярною армією.

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, що Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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