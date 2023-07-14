"Вагнеровцы" больше не воюют в Украине — Пентагон

Наемники из ППК "Вагнер" больше не играют важную роль в боевых действиях против Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга для прессы.

Об этом пишет BBC.

Это произошло через несколько недель после короткого мятежа "вагнеровцев" в России — вызова властям президента Владимира Путина.

Считается, что наемники помогли России аннексировать Крым в 2014 году и участвовали в некоторых из самых кровавых сражений последнего времени. Они сыграли немаловажную роль в захвате Россией восточного украинского города Бахмут.

Согласно соглашению, завершившему июньское восстание, бойцам "Вагнера" сказали, что они могут присоединиться к регулярной российской армии или отправиться в Беларусь вместе с их предводителем Евгением Пригожиным.

Но еще в начале этой недели Кремль заявил, что Путин встретился с Пригожиным в Москве спустя всего несколько дней после восстания.

Путин настаивает, что он, разумеется, поставил свое предложение перед бойцами во время той встречи.

В комментарии корреспонденту российского издания Коммерсантъ в четверг, 13 июля, он сказал, что "вагнеровцы" могли бы выбрать "продолжение службы" в российской регулярной армии. "Они были бы возглавлены человеком, который все это время был их настоящим командиром", — продолжил он, очевидно имея в виду себя.

Также российский диктатор отметил, что не существует правовой основы для частных военных кампаний. Он четко выразился, сказав: "Ну да ПВК "Вагнер" не существует ! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!".

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Финляндии заявил, что Пригожину следует осторожно относиться к выбору блюд.

"Только Бог знает, что он может сделать. Мы даже не уверены, где он находится и какие он имеет отношения [с Путиным]. На его месте я был бы осторожен с тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", – сказал Байден.

После встречи с лидерами стран Северной Европы в Хельсинки он также заявил, что у Путина нет шансов победить войну против Украины. "Он уже проиграл эту войну", — сказал президент.

Байден указал, что российский диктатор в конце концов решит, что продолжение этой войны не выгодно для России с экономической, политической или иной точки зрения: "Однако я не могу предположить, как именно это произойдет".

Он также выразил надежду и ожидание, что Украина сделает достаточный прогресс в текущем контрнаступлении, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта путем переговоров.

Украина долгое время просила западных союзников оказать больше военной помощи для поддержки сопротивления против российского вторжения.

Хотя на недавнем саммите НАТО в Литве не был назван четкий срок членства в НАТО, Украина получила от стран G7 долгосрочные рамки безопасности, которые помогут защититься от российской агрессии.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" в Ростове-на-Дону регулярной армией.

После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

Пригожин намерен поучаствовать в президентских выборах в РФ в следующем году.

Также стало известно, что Пригожин использует двойников для скрытия своих передвижений, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

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