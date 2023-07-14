В России начались зачистки генералов после мятежа Пригожина

По меньшей мере 10 человек находятся в неволе, а 15 человек отстранены от должности.

После попытки мятежа руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России начались зачистки. В частности, под руку Кремля попали генералы, которых в отличие от самого Пригожина не отпустят.

Об этом рассказал шеф-редактор The Insider Тимур Олевский в эфире телеканала FREEДOM.

По его словам, отсутствие российского командования в военном пространстве свидетельствует, что российский президент Владимир Путин накажет их за поддержку бунта.

"Факт того, что ни Суровикина, ни генерала Алексеева, заместителя командующего главным управлением Генштаба Российской Федерации, ни ряда других генералов, находившихся вблизи Пригожина в тот момент, когда происходил этот мятеж, например, его бывшего зама с тыла Шойгу, который потом работал у Пригожина и обеспечивал как раз координацию для снабжения этих снарядов, о которых Пригожин столько говорил, генерала Мизинцева, мы их не видим”, — отметил он.

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Пригожин же, по мнению Олевского, выполняет ту работу, которую от него у ожидал сам Путин — организует "грязные" операции.

"Пригожин специальный, как правильно абсолютно его называют, проект. Пригожин — это садист на службе у Путина. Признанный, легитимный, выполняющий именно ту функцию, для которой его взяли на работу — быть садистом и организовывать определенные грязные операции, зарабатывать деньги на грязных операциях", — объяснил Олевский.

Он предполагает, что, несмотря на то, что российских генералов ликвидировали, с ними не случилось ничего серьезного.

"Думаю, что Путин сделает ход конем, и через некоторое время грустный Суровикин появится на экранах телевизора, присягнет на верность Путину еще 100 раз, чтобы дать понять тем, кто, возможно, думает, что он был мятежником, что на самом деле любой мятежник должен помнить, кто в стране царь", — резюмировал Олевский.

Между тем, эксперты прогнозируют, что в российском Министерстве обороны назревает серьезный раскол внутри генералитета.

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