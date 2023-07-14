У Росії почалися зачистки генералів після заколоту Пригожина

Після спроби заколоту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у Росії почалися зачистки. Зокрема, під руку Кремля потрапили генерали, яких, на відміну від самого Пригожина не відпустять.

Про це розповів шеф-редактор The Insider Тимур Олевський в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, відсутність російського командування у військовому просторі свідчить про те, що російський президент Володимир Путін покарає їх за підтримку бунту.

"Факт того, що ні Суровікіна, ні генерала Алєксєєва, заступника командувача головного управління Генштабу Російської Федерації, ні низки інших генералів, які перебували поблизу Пригожина в той момент, коли відбувався цей заколот, наприклад, його колишнього заступника з тилу Шойгу, який потім працював у Пригожина і забезпечував якраз координацію для постачання цих снарядів, про які Пригожин стільки говорив, генерала Мізинцева, ми їх не бачимо”, — зазначив він.

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Натомість Пригожин, на думку Олевського, виконує ту роботу, яку від нього у очікував сам Путін - організовує "брудні" операції.

"Пригожин спеціальний, як правильно абсолютно його називають “проєкт”. Пригожин — це садист на службі у Путіна. Визнаний, легітимний, який виконує саме ту функцію, для якої його взяли на роботу — бути садистом і організовувати певні брудні операції, заробляти гроші на брудних операціях", — пояснив Олевський.

Він припускає, що попри те, що російських генералів ліквідували, з ними не трапилося нічого серйозного.

"Думаю, що Путін зробить хід конем, і через деякий час сумний Суровікін з’явиться на екранах телевізора, присягне на вірність Путіну ще 100 разів, щоб дати зрозуміти тим, хто, можливо, думає, що він був бунтівником, що насправді будь-який бунтівник має пам’ятати, хто в країні цар", — резюмував Олевський.

Тим часом експерти прогнозують, що у російському Міністерстві оборони назріває серйозний розкол усередині генералітету.

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