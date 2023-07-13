Тріщить по швах: експерт про розкол у Міноборони РФ

Коваленко каже, що у російськову Міноборони є різні групи впливу.

У російському Міністерстві оборони назріває серйозний розкол усередині генералітету.

Про це розповів військово-політичний експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Апостроф".

За його інформацією, суперечності між російською військовою елітою розпочалися ще до маршу Пригожина на Москву, а заколот лише посилив розкол.

Коваленко прокоментував останній скандал, пов'язаний зі звільненням російського генерала Івана Попова, який поскаржився, що його вигнали з посади після того, як він наважився доповісти про проблеми в армії.

"Тобто міністерство оборони РФ зараз тріщить по швах. Але відкритої конфронтації всередині генералітету на кшталт маршів, протестів, якихось змов із революційними тенденціями відбуватися не буде. А розпочнеться така дискредитація на рівні: "є чесні генерали, є чесні полковники, які говорять правду, але яким затикають рота, відсувають від влади та позбавляють повноважень". І так далі й тому подібне", – припускає аналітик.

На його думку, таких військових-"правдорубів" виводитимуть у медійну площину.

Коваленко каже, що у російськову Міноборони є різні групи впливу: "Одна група впливу, наприклад, займається Луб'янкою, тобто це "ФСБ-шні генерали"... Є інші, так би мовити, "блакитної крові". Яким Шойгу сам собою противний, оскільки вони – спадкові офіцери, спадкові військові, а Шойгу, як відомо, нічого спільного з армією немає", – пояснив він.

Експерт вважає, що Україні ця конфронтація буде корисною, але не варто сподіватися, що російська армія одразу розпадеться або оперативне командування та оперативні штаби стануть недієздатними.

Раніше видання CNN писало, що російські спецслужби могли знати про заколот Пригожина та очікували на його успіх.

Американський генерал Марк Міллі повідомив про "тертя і розбіжності" у Кремлі після заколоту Пригожина. На його думку, в Росії буде ще "безліч інших подібних епізодів".

Також повідомлялося, що після заколоту Пригожина був затриманий російський генерал Сергій Суровікін, який певний час був командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.

За інформацією New York Times, Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії. Точне місце перебування Суровікіна досі невідоме, на публіку його не показують.

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