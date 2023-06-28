Наслідки бунту Пригожина: Суровікіна відправили до СІЗО – росЗМІ

Офіційні органи країни-агресорки цю інформацію поки не підтверджують.

Російського генерала Сергія Суровікіна відправили до СІЗО "Лефортово".

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали.

Так званий z-"воєнкор" Романов стверджує, що російський генерал Суровікін перебуває у СІЗО ще від 25 червня.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що також був затриманий заступник Суровікніа генерал-полковник Юдін. Їх заарештовано за держзраду. Нібито Суровікін був проінформований про "військовий переворот", і всіляко сприяв його реалізації.

Офіційні органи країни-агресорки цю інформацію поки не підтверджують. Українська розвідка також поки не коментувала цю новину. ТСН.ua стежить за ситуацією.

Зазначимо, що у момент заколоту Суровікін записував звернення до бойовиків Пригожина із пропозицією припинити похід на Москву.

Раніше у виданні New York Times писали, що Сергій Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії. У Кремлі відреагували на статтю NYT і запевнили, що йдеться про спекуляції.

Нагадаємо, що 11 січня начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова призначили командувачем Об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні замість Сергія Суровікіна

Суровікін, який пробув на цій посаді лише три місяці, став заступником Герасимова. Саме він оголошував про необхідність відступу окупантів з Херсона.

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