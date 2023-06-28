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Последствия бунта Пригожина: Суровикина отправили в СИЗО – росСМИ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Последствия бунта Пригожина: Суровикина отправили в СИЗО – росСМИ

Генерал Сергей Суровикин, которого связывают с Пригожиным / Фото: скриншот с видео

Официальные органы страны-агрессора эту информацию пока не подтверждают.

Российского генерала Сергея Суровикина отправили в СИЗО "Лефортово".

Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Так называемый z-"военкор" Романов утверждает, что российский генерал Суровикин находится в СИЗО еще с 25 июня.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что также был задержан заместитель Суровикина генерал-полковник Юдин. Они арестованы за госизмену. Якобы Суровикин был проинформирован о "военном перевороте", и всячески способствовал его реализации.

Официальные органы страны-агрессора эту информацию пока не подтверждают. Украинская разведка пока не комментировала эту новость. ТСН.ua следит за ситуацией.

Отметим, что в момент мятежа Суровикин записывал обращение к боевикам Пригожина с предложением прекратить поход на Москву.

Ранее в издании New York Times писали, что Сергей Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России. В Кремле отреагировали на статью NYT и заверили, что речь идет о спекуляциях.

Напомним, что 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине вместо Сергея Суровикина.

Суровикин, пробывший в этой должности всего три месяца, стал заместителем Герасимова. Именно он объявлял о необходимости отступления окупантов из Херсона.

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Дата публикации
Просмотры
7452
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