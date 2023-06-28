Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин прибыл в Беларусь — Лукашенко

Белорусский диктатор подтверждает, что силы “Вагнера” находятся в Беларуси и похвастался собственной ролью в прекращении бунта Пригожина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишет Al Jazeera.

Он сказал, что предложил группе наемников покинутую военную площадку, где они могли "расставить палатки, решая, что делать дальше".

Говорят, что Лукашенко был посредником в соглашении, которое едва не позволило наемникам Вагнера отправиться на Москву после того, как частная армия восстала против российского военного руководства.

Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет пунктов вербовки "Вагнера", но граждане страны могут присоединиться к группе, и выпустил зловещее предупреждение, что принимающие такое решение должны осознавать "смертельную опасность" для работы.

Комментируя причины мятежа, белорусский лидер заявил, что это был "межличностный конфликт" между министром обороны России Сергеем Шойгу и Пригожиным, который "перерос в этот бунт".

“Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно иногда его критикуют», – сказал он.

Лукашенко просил не называть его посредником, мотивируя это тем, что он участник, поскольку это общая проблема России и Беларуси.

Он также сказал, что из ситуации с мятежом следует извлечь уроки.

“Нужно быть более внимательными к таким военным группировкам, если мы их породили. И мы должны своевременно реагировать на их запросы”.

Сторонники Путина настаивают на том, что восстание не ослабило его правление.

Отвечая на вопрос, уменьшились ли власти Путина из-за того, что наемники "Вагнера" ​​захватывают военный штаб, наступают на Москву и сбивают по дороге военные самолеты, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил политических обозревателей в преувеличении, добавив: "Мы не согласны".

Сам Путин пытался изобразить драматические события как победу русской армии.

"Вы де-факто остановили гражданскую войну", — сказал Путин военнослужащим Минобороны, Национальной гвардии, службы безопасности ФСБ и МВД, которые собрались 27 июня во дворе Кремля, чтобы почтить минутой молчания летчиков, убитых "Вагнером".

Бунт Пригожина: что известно

Устроенному Пригожиным бунту в России предшествовало его заявление 23 июня об ударе по тыловым лагерям "Вагнера" ​​в Ростове-на-Дону, нанесенном регулярной армией. После этого Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости".

Однако уже вечером того же дня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Последний сказал, что наемники остановились в 200 км от Москвы и разворачивают свои колонны назад, чтобы вроде бы не проливать кровь ни одной из сторон.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

По данным СМИ со ссылкой на источники, в обмен на прекращение мятежа Пригожину могли пообещать увольнение главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Песков утверждает, что эти вопросы не обсуждались.

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