Ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин прибув до Білорусі — Лукашенко

Білоруський диктатор підтверджує, що сили “Вагнера” перебувають у Білорусі та похвалився власною роллю у припиненні бунту Пригожина.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття в країну ватажка ПВК "Вагнер" ​​Євгена Пригожина.

Про це пише Al Jazeera.

Він сказав, що запропонував групі найманців покинутий військовий майданчик, де вони могли “розставити намети, вирішуючи, що робити далі”.

Кажуть, що Лукашенко був посередником у угоді, яка ледь не дозволила найманцям “Вагнера” вирушити на Москву після того, як приватна армія повстала проти російського військового керівництва.

Лукашенко заявив, що в Білорусі не буде пунктів вербування “Вагнера”, але громадяни країни можуть приєднатися до групи, і випустив зловісне попередження, що ті, хто приймає таке рішення, повинні усвідомлювати “смертельну небезпеку” для роботи.

Коментуючи причини заколоту, білоруський лідер заявив, що це був “міжособистісний конфлікт” між міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і Пригожиним, який “переріс у цей бунт”.

“Я знаю роботу Шойгу. Незаслужено іноді його критикують”, — сказав він.

Лукашенко просив не називати його “посередником”, мотивуючи це тим, що він “учасник”, оскільки це спільна проблема Росії та Білорусі.

Він також сказав, що з ситуації із заколотом потрібно винести уроки.

“Треба бути більш уважними до таких військових угруповань, якщо ми їх породили. І ми повинні вчасно реагувати на їхні запити”.

Прихильники Путіна наполягають на тому, що повстання не послабило його правління.

Відповідаючи на запитання, чи зменшилася влада Путіна через те, що найманці “Вагнера” захоплюють військовий штаб, наступають на Москву та збивають по дорозі військові літаки, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив політичних оглядачів у перебільшенні, додавши: “Ми не згодні”.

Сам Путін намагався зобразити драматичні події як перемогу російської армії.

“Ви де-факто зупинили громадянську війну”, — сказав Путін військовослужбовцям Міноборони, Національної гвардії, служби безпеки ФСБ і МВС, які зібралися 27 червня у дворі Кремля, щоб вшанувати хвилиною мовчання льотчиків, убитих “Вагнером”.

Бунт Пригожина: що відомо

Влаштованому Пригожиним бунту в Росії передувала його заява 23 червня про удар по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону, завданий регулярною армією. Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

За даними ЗМІ з посиланням на джерела, в обмін на припинення заколоту Пригожину могли пообіцяти звільнення очільника Міноборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Пєсков стверджує, що ці питання не обговорювалися.

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