Режим Путіна — на тонкій кризі: як Пригожин розкрив головну брехню Кремля і втік до Білорусі

На Заході переконані, що найголовніше, що зробив Пригожин під час свого невдалого бунту в Росії, — це сказав правду росіянам про те, що ані Україна, ані НАТО не збиралися нападати на Росію.

Після проваленого заколоту в Росії "вагнерівці" на чолі з Євгеном Пригожиним раптом "переїхали" до Білорусі. Сталося це невдовзі після передавання Лукашенку частини ядерної зброї РФ. Лідери країн, що межують з Білоруссю, миттєво відреагували — Латвія, Литва та Польща негативно сприйняли таку активність Лукашенка у цій грі.

Що робитиме Пригожин у Білорусі та чому режим Путіна дав тріщину - далі в матеріалі.

Після так званого "повстання Вагнера" в Росії на території України досі лишаються найманці Пригожина. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, щоправда не уточнив, де саме вони розташовані. Міністри закордонних справ Латвії та Литви у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на передислокацію бойовиків ПВК "Вагнера" до Білорусі, а президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "вагнерівці" в Білорусі - дуже негативний сигнал для його країни.

Лукашенко шукає власну вигоду від повстання Пригожина у Росії

Водночас сам самопроголошений президент Лукашенко стверджує, що, хоча російську ядерну зброю найманці Пригожина не охоронятимуть, їхніми військовими навичками Білорусь залюбки скористається. Він переконаний, що найнебезпечнішим навколо подій з заколотом у РФ було "не те, яка саме склалася ситуація, а те, як вона могла розвинутися", мовляв, добре, що найманці "нікого не чіпали", коли зайшли в Ростов.

Щоправда невідомо, чи погодилися б з Лукашенком російські водії цивільних машин у Воронєжі, яких бомбили свої ж росіяни, або російські пілоти збитих "вагнерівцями" гвинтокрилів і транспортного літака. Кримінальні справи закрили, а учасники суботнього бунту можуть зробити вигляд, що нічого не сталося.

До того ж, сам Лукашенко вже дав зрозуміти, що геть не проти такого розвитку подій. Він заявив, що командири "повстанців" можуть приїхати до Білорусі "поділитися передовим досвідом" і "розповісти, що зараз важливо".

Від цього одразу напружилися країни Балтії, з якими Білорусь межує. Вони сподіваються, що НАТО не залишить руху бойовиків без уваги. Так, новообраний президент Латвії Едгарс Рінчкевичс заявив, що слід "дуже уважно поставитися до слів Путіна, що найманці "Вагнера" можуть піти до Білорусі.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс додав: "Франція може бути безцінним партнером в тому, що стосується посилення протиповітряної оборони держав Балтії, аби ні "Вагнер", ні російські військові ніколи навіть не подумали перетнути наш кордон".

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький теж вже перевіряє готовність кордону своєї держави з Білоруссю до... будь-чого.

"Те, що відбулося в Росії, демонструє високий рівень непередбачуваності подій. Ми не знаємо, і ніхто в світі не знає справжніх причин, які призвели до "маршу" бойовиків Пригожина. Це стане зрозумілішим в наступні тижні", - переконаний Моравецький.

Сам Путін кілька разів з'являвся на люди в оточенні похмурих, нервових військових і назвав бескровну здачу Ростова та Воронєжа і безперешкодний марш найманців майже до самої Москви консолідованою реакцією російських збройних сил і народу".

Путін мляво відреагував на бунт Пригожина і "вагнерівців" / Фото: Associated Press

Однак мало хто повірив у це. На Заході вважають знаковою не так міжусобицю в Росії, як першу гучну спробу сказати правду про те, чому Росія напала на Україну.

"Повстання Пригожина - безпрецедентний виклик владі Путіна, очевидно, що серед тих, хто підтримує російську війну, почався розбрат. Я, звісно, не маю жодних симпатій до бойовиків Пригожина, які чинили військові злочини в Україні і не тільки, але він чітко сказав: початок російського повномасштабного вторгнення був нічим не спровокований", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Міністр оборони Британії Бен Воллес теж переконаний, що головним наслідком "повстання Вагнера" у РФ є те, що росіяни почули правду — що ані Україна, ані НАТО не збиралися нападати на РФ

Британці вірять, що росіянам достатньо почути цю правду. Вони провели "бунтівника" Пригожина оплесками й демонструють численні подряпини й дірки в стінах, які залишилися на згадку від його беззубої спроби перемогти Міноборони РФ. Остаточну кількість загиблих під час суботнього повстання досі не оприлюднили.

Де зараз Пригожин

Після невдалої спроби бунту ватажок ПВК "Вагнер Євген Пригожин втік до Білорусі. На особистому літаку він приземлився на військовому аеродромі під Мінськом.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що решта "вагнерівців" ще не прибули до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

Проте військові експерти, аналітики та політики уже аналізують загрозу другого фронту з Білорусі. Так, ексочільник Генштабу Британії припустив, що "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ з Білорусі. За його словами, те, що Пригожин за домовленістю із Лукашенком виїхав до Білорусі, "викликає певне занепокоєння".

Натомість ексрозвідник, генерал Маломуж вважає, що наступ "вагнерівців" на Київ неможливий. Мовляв, жодної небезпеки з боку "вагнерівців" немає, тому що в Кремлі поставили інше завдання — обережно розформувати цей підрозділ.

Читайте також: