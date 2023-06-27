Лукашенко про переговори з Пригожиним: "Спілкувалися мовою матюків"

Лукашенко нібито залякав Пригожина, що "на пів шляху до Москви його розчавлять, як клопа".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як проводив переговори власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і вмовляв його припинити бунт і здатися.

Про це він розповів під час під час вручення генеральських погонів, на яке запросили журналістів, у вівторок, 27 червня.

Лукашенко зазначив, що перші 30 хвилин вони з Пригожиним спілкувалися "на мові матюків".

"Взяв трубку. У Євгена – повна ейфорія. Розмвовляли перший раунд, хвилин 30, мовою матюків. Виключно. Я потім проаналізував, що лайливих слів було в 10 разів більше, ніж у нормальній лексиці. Він почав мені нецензурними словами розповідати (що його не влаштовує. – Ред.). А я думаю, з чого зайти, щоб розпочати ці переговори. Хлопці тільки з фронту. Вони бачили тисячі смертей своїх товаришів. Хлопці дуже ображені, особливо командири. І як я зрозумів, вони дуже впливали на самого Пригожина", – розповідає білоруський диктатор.

Лукашенко нібито залякав Пригожина, що "на пів шляху до Москви його розчавлять, як клопа".

Раніше Олександр Лукашенко розповів, де зараз перебувають Євген Пригожин і "вагнерівці". Також диктатор заявив, що радий побачити "вагнерівців" у Білорусі, бо вони дадуть "безцінний бойовий досвід".

Нагадаємо, що саме Лукашенко домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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