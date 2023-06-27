Лукашенко о переговорах с Пригожиным: "Общались на матерном языке"

Лукашенко якобы запугал Пригожина, что "на полпути в Москву его раздавят, как клопа".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как проводил переговоры владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и уговаривал его прекратить бунт и сдаться.

Об этом он рассказал во время вручения генеральских погон, на которое пригласили журналистов, во вторник, 27 июня.

Лукашенко отметил, что первые 30 минут они с Пригожиным общались "на матерном языке".

"Взял трубку. У Евгения – полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут 30, на матерном языке. Исключительно. Я потом проанализировал, что матерных слов было в 10 раз больше, чем в нормальной лексике. Он начал мне матерными словами рассказывать (что его не устраивает.- Ред.) А я думаю, с чего зайти, чтобы начать эти переговоры. Ребята только с фронта. Они видели тысячи смертей своих товарищей. Ребята очень обижены, особенно командиры. И как я понял, они очень влияли на самого Пригожина", – рассказывает белорусский диктатор.

Лукашенко якобы запугал Пригожина, что "на полпути в Москву его раздавят, как клопа".

Ранее Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Также диктатор заявил, что рад увидеть "вагнеровцев" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный боевой опыт".

Напомним, именно Лукашенко договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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