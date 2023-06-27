"Ви гарно виглядаєте" — оказывается это ошибка, так не стоит говорить комплимент на украинском

Что такое "комплимент"

В толковом словаре «комплимент – это любезные, приятные слова». То, что приятно услышать от собеседника о себе, можно назвать комплиментом.

Некоторые считают, что комплимент – это преувеличение. Но это не обязательно. Говорить о человеке лучше, что вы о нем знаете, это не будет преувеличением, но будет комплиментом.

Как можно говорить о внешности человека. Обычно можно услышать такой комплимент "Ви гарно виглядаєте". Но так говорить, оказывается, на украинском языке нельзя.

Почему нельзя говорить "Ви гарно виглядаєте"

Языковед Александр Авраменко объяснил, почему так нельзя говорить и чем заменить это выражение.

По мнению учителя украинцы обычно используют глагол "виглядати" в несвойственном для этого слова значении.

Слово "виглядати" на украинском означает "выдвигаясь из чего-то, смотреть куда-то". То есть вы можете "виглядати з вікна" или ""виглядати сина зі школи", но не "гарно виглядати".

То есть, говорить, что "Ви гарно виглядаєте" вроде бы можно, но не желательно.

Чтобы нужно говорить вместо "гарно виглядати"

Когда нужно сказать что-то о внешнем виде, вместо "Ви гарно виглядаєте" Авраменко предлагает использовать словосочетание "Ви маєте гарний вигляд".

Читайте также: