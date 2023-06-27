Лукашенко о развале РФ: "Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заговорил о развале России. Поэтому он предусматривает и уничтожение Беларуси.

Об этом он заявил в Минске во время церемонии вручения генеральских погон.

По его словам, в истории всего мира и, в частности, Беларуси наступил "сложный период". Диктатор говорит, что “угроза глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня”.

“Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем. Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах Запада. Мы ясно видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией – демонстрация силы”, – посетовал Лукашенко.

Также он добавил, что белорусские пограничники вроде бы часто фиксируют "провокации на госгранице у стран-соседей: от подбрасывания тел до залетов беспилотников".

Напомним, что Лукашенко привел армию в полную боевую готовность.

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