Заколот Пригожина показав тріщини у російські владі — Блінкен

Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що заколот Євгена Пригожина став великим викликом для влади диктора Володимира Путіна.

Про це інформує Голос Америки.

Він заявив, що спроба заколоту очільника "вагнерівців" була прямим викликом для всієї вертикалі влади Путіна.

"Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти", – сказав Блінкен. Він також вважає ситуацію з протистоянням вагнерівців і офіційної влади РФ "фундаментально внутрішньою справою" Росії, з якою "росіянам і Путіну доведеться рахуватися". Загалом це свідчить про "тріщини всередині влади в Москві", які "не є секретом", каже держсекретар.

Крім того, Блінкен заявив, що Пригожин під час тривалої полеміки з російським диктатором поставив під сумнів саму передумову війни, яку розвʼязав Кремль, бо нібито Україна чи НАТО становили загрозу для РФ.

Натомість Держсекретар вкотре запевнив, що Сполучені Штати будуть й надалі підтримувати Україну у її прагненні захистити себе від російських агресорів. Також Блінкен заявив, що заколот Пригожина може бути корисним для українського контрнаступу – "тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності".

"Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців", – припускає Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин планував у Ростові взяти у полон Шойгу та Герасимова. Проте про це за два дні до заколоту дізналась ФСБ.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав спекуляцією статтю NYT про те, що російський генерал Сергій Суровікін знав про плани Євгена Пригожина влаштувати заколот.

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