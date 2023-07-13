Трещит по швам: эксперт о расколе в Минобороны РФ

Коваленко говорит, что в российском Минобороны есть разные группы влияния.

В российском Министерстве обороны назревает серьезный раскол внутри генералитета.

Об этом рассказал военно-политический эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Апостроф".

По его информации, противоречия между российской военной элитой начались еще до марша Пригожина на Москву, а мятеж лишь усугубил раскол.

Коваленко прокомментировал последний скандал, связанный с увольнением российского генерала Ивана Попова, который пожаловался, что его выгнали с должности после того, как он решился доложить о проблемах в армии.

"То есть министерство обороны РФ сейчас трещит по швам. Но открытой конфронтации внутри генералитета вроде маршей, протестов, каких-то сговоров с революционными тенденциями происходить не будет. А начнется такая дискредитация на уровне: "есть честные генералы, есть честные полковники, говорящие правду, но которым затыкают рот, отодвигают от власти и лишают полномочий". И так далее и тому подобное", – предполагает аналитик.

По его мнению, таких "правдорубов" будут выводить в медийную плоскость.

Коваленко говорит, что в русском Минобороны есть разные группы влияния: "Одна группа влияния, например, занимается Лубянкой, то есть это "ФСБ-шние генералы" ... Есть другие, так сказать, "голубой крови". Каким Шойгу сам собой противный, поскольку они – наследственные офицеры, наследственные военные, а у Шойгу, как известно, ничего общего с армией нет", – объяснил он.

Эксперт считает, что Украине эта конфронтация будет полезна, но не стоит надеяться, что российская армия сразу распадется или оперативное командование и оперативные штабы станут недееспособными.

Ранее издание CNN писало, что российские спецслужбы могли знать о мятеже Пригожина и ожидали его успеха.

Американский генерал Марк Милли сообщил о "трении и разногласиях" в Кремле после мятежа Пригожина. По его мнению, в России будет еще "множество других подобных эпизодов".

Также сообщалось, что после мятежа Пригожина был задержан российский генерал Сергей Суровикин, некоторое время командующий Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

По информации New York Times, Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России. Точное местонахождение Суровикина до сих пор неизвестно, на публику его не показывают.

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