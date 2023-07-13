Россия может повторить ночные атаки, которые были во время саммита НАТО — Минобороны

В Минобороны заявили о дежурстве российских ракетоносителей в Черном море.

Российские захватчики могут повторить ракетные атаки по Украине, которые были на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Вполне вероятно, что продолжение будет. Исходя из того, что и ракетоносители морские продолжают дежурство в Черном море, и активность вражеской авиации нами наблюдается. И кстати... наблюдали прибытие грузового борта из Ирана в Москву", — заявила Маляр.

Она заявила, что это говорит о продолжении поставок дронов, которые Россия также очень мощно использует, которые, в частности, проводятся ночью.

"И этой ночью использовалась тактика одновременной атаки по разным направлениям. Не только с восточного побережья Азовского моря, а также из Курской области... Во время этой дроновой атаки пытались применить и ракеты для того, чтобы истощать и рассредоточивать усилия сил противовоздушной обороны", – добавила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля российские кафиры атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", а также ракетами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра".

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит от Норвегии новый пакет военной помощи для защиты от российских агрессоров, который будет включать в себя два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

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