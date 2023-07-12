Норвегия передаст Украине два дополнительных ЗРК NASAMS

Такой шаг направлен на усиление сил ПВО Украины.

Украина получит отНорвегии новый пакет военной помощи для защиты от российских агрессоров, который будет включать в себя два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Норвегии.

В сообщении указывается, что такой шаг направлен на усиление сил ПВО Украины.

"Правительство решило предоставить пакет поддержки NASAMS, включающий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части. Это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость и, таким образом, повысит эффективность уже переданной Украине ПВО", — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм .

Также министр заявил, что усиление ПВО очень важно для Украины, которая постоянно подвергается ракетным атакам со стороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что государства-участники "коалиции истребителей" согласились начать подготовку украинцев на F-16 в августе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинским военным удалось решить задачу защиты столицы от воздушных ударов и назвал города, где усиливают работу противовоздушной обороны.

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