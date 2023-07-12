Норвегія передасть Україні два додаткові ЗРК NASAMS

Такий крок направлений на посилення сил ППО України.

Україна отримає від Норвегії новий пакет військової допомоги для захисту від російських агресорів, який включатиме в себе два зенітно-ракетних комплекси NASAMS.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Норвегії.

У повідомленні вказується, що такий крок направлений на посилення сил ППО України.

"Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Також міністр заявив, що посилення ППО є дуже важливим для України, яка постійно піддається ракетним атакам з боку Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держави-учасниці "коаліції винищувачів" погодились розпочати підготовку українців на F-16 в серпні.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українським військовим вдалося вирішити завдання захисту столиці від повітряних ударів і назвав міста, де посилюють роботу протиповітряної оборони.

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