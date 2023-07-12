Країни G7 погодили гарантії безпеки для України: ЗМІ дізналися, про що вони

Втім, в обмін на ці гарантії безпеки Захід очікує від України реформ.

Країни "Великої сімки" погодили документ про гарантії безпеки для України. Вони будуть спрямовані на захист від майбутньої російської агресії.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на текст документа, який погодили наші союзники на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

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"Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною, щоб формалізувати... нашу незмінну підтримку України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство", - йдеться у тексті документа.

Згідно комюніке, фрагмент якого потрапив до ЗМІ, гарантії безпеки включатимуть:

постачання сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі,

підготовку українських військових,

обмін розвідданими,

допомогу у сфері кіберзахисту,

розширення індустріальної бази України.

Втім, в обмін на ці гарантії безпеки Захід очікує від України реформ.

Як повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що гарантії безпеки від "Великої сімки" будуть важливим і конкретним успіхом для України.

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