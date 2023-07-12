"Це буде конкретним успіхом": Зеленський про гарантії від G7 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки від "Великої сімки" будуть важливим і конкретним успіхом для України.

Про це президент України сказав у Вільнюсі 12 липня під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я б дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для громадян, для всіх абсолютно і, зокрема, гарантії безпеки такі важливі для людей. Гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, не замість, а саме на шляху до інтеграції. І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити Велика Сімка і я думаю, якщо це станеться – це буде важливим для нас конкретним успіхом. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо було б запрошення – вони були б ідеальні", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, який включає 30 бронетранспортерів "Бушмастер".

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