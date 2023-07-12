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Австралія надасть Україні 30 БТР Bushmaster – Зеленський

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
198
Час на прочитання
1 хв
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Австралія надасть Україні 30 БТР Bushmaster – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Австралія надасть Україні 30 бронетранспортерів "Бушмастер". / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський розповів про новий пакет військової допомоги від Австралії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, який включає 30 бронетранспортерів "Бушмастер".   

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Переговори з паном прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Дякую! Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами".Як завжди, маємо й повне політичне розуміння. Успішна зустріч!", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув на другий день саміту НАТО у Вільнюсі (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
198
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