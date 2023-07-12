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Австралия предоставит Украине 30 БТР Bushmaster – Зеленский

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
1 мин
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Австралия предоставит Украине 30 БТР Bushmaster – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Австралия предоставит Украине 30 бронетранспортеров "Бушмастер". / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский рассказал о новом пакете военной помощи от Австралии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Австралия предоставит Украине новый оборонный пакет, включающий 30 бронетранспортеров "Бушмастер".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Переговоры с господином премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров". Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча!", — отметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл во второй день саммита НАТО в Вильнюсе (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
638
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