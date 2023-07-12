Европу накроет адская жара до +48°

На этой неделе температура в Средиземноморье может добиться нового рекорда. Волна тепла охватит южную и восточную части Европы. Жара будет продолжаться в регионе около двух недель.

Об этом сообщает Independent.

Уже 12 июля на большей части Италии температура воздуха достигнет +40°C. На Сицилии и Сардинии прогнозируется рекордный +47-48°C. Синоптики прогнозируют, что от жары больше всего будет страдать Италия. Ночью температура воздуха не опустится ниже +22°C.

Жара также охватила Францию, Германию, Испанию и Польшу. К концу этой недели в некоторых частях Испании температура достигнет +44°C.

Красный Крест призвал людей следить за наиболее уязвимыми слоями населения во время адской жары. Людей призывают избегать обезвоживания, не пить напитки с кофеином и алкоголем.

К слову, высокая температура в истории Европы была зафиксирована в Сиракузах, что на Сицилии, 11 августа 2021 года. Тогда столбики термометров поднялись до +48,8 °C.

Между тем, в Великобританию жаркая погода не вернется до конца этого месяца. Ожидается, что сильные дожди и грозы продлятся, по крайней мере, до 23 июля. После этого страну может охватить двухнедельная жара.

Как сообщалось, в Индии мощные наводнения убили более 20 человек. Так, в столице Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день – такого не было с 1982 года. Ливни вызвали наводнения и оползни,

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