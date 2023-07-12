Директор уволил 90% работников компании и заменил их искусственным интеллектом

Учредитель компании заявил, что ИИ значительно снизил время реагирования на запросы клиентов.

Индийская компания Dukaan заменила 90% своего персонала чат-ботом с искусственным интеллектом (ИИ). Основатель и генеральный директор Суумит Шах заявил, что чат-бот значительно уменьшил время реагирования на запросы клиентов.

Об этом пишет BBC.

По его словам, увольнение работников в сфере поддержки было "жестким, но необходимым" шагом, потому что именно поддержка клиентов долгое время представляла проблему для фирмы, которую он хотел устранить.

Он также отметил, что теперь у всех клиентов Dukaan есть свой собственный ИИ-помощник, который отвечает на все виды запросов быстро и точно.

Его слова вызвали волну критики в соцсетях. Многие пользователи заявили, что своим "бессердечным" решением он разрушил жизнь своих работников.

"Возможно, это было правильным решением для бизнеса, но не нужно делать на этом хайповую маркетинговую тему", — отметил другой.

Напомним, в Германии искусственный интеллект заменит редакторов в газете Bild – ожидаются сотни увольнений.

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