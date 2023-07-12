Кулеба рассказал, когда F-16 могут появиться в украинском небе

Существует много нюансов по поставкам в Украину современных самолетов.

Первые истребители F-16 должны летать в украинском небе уже к концу марта 2024 года. Передача самолетов ВСУ связана с очень сложными техническими моментами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, тренировки украинских летчиков должны начаться примерно в августе или начале сентября. Параллельно будет подготовка юридических решений, необходимых для поставки F-16.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", – сказал он.

Глава украинского МИД также отметил, что необходимо готовить инженеров, техников и соответствующую инфраструктуру. Вместе с тем, отмечает Кулеба, существует много нюансов, а потому график может сдвигаться.

"Но сейчас и министр обороны здесь (на саммите НАТО – Ред.) работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, издание Politico сообщало, что Украина получит первые истребители F-16 в начале 2024 года. Отмечается, что графики поставок самолетов для ВСУ до сих пор "висят в воздухе". Впрочем, кто именно передаст истребители, пока неясно. Это могут быть Нидерланды и Дания.

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