Європу накриє пекельна спека до +48°

Цього тижня температура у Середземномор'ї може досягнути нового рекорду. Хвиля тепла охопить південну і східну частини Європи. Спека триватиме в регіоні близько двох тижнів.

Про це повідомляє Independent.

Зазначається, що вже 12 липня на більшій частині Італії температура повітря досягне +40°C. На Сицилії та Сардинії прогнозується рекордні +47-48°C. Синоптики прогнозують, що від спеки найбільше буде потерпати Італія. Навіть вночі температура повітря не опуститься нижче +22°C.

Спека також охопила Францію, Німеччину, Іспанію та Польщу. Наприкінці цього тижня в деяких частинах Іспанії температура досягне +44°C.

Червоний Хрест закликав людей стежити за найбільш вразливими верствами населення під час пекельної спеки. Людей закликають уникати зневоднення, не пити напої з кофеїном та алкоголем.

До слова, на йвища температура в історії Європи була зафіксована в Сіракузах, що на Сициліі, 11 серпня 2021 року. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +48,8C.

Тим часом до Великої Британії спекотна погода не повернеться до кінця цього місяця. Очікується, що сильні дощі та грози триватимуть принаймні до 23 липня. Вже після цього країну може охопити двотижнева спека.

Як повідомлялося, в Індії потужні повені вбили понад 20 людей. Так, у столиці Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було від 1982 року. Зливи викликали повені та зсуви,

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