В Офисе президента назвали главные выводы саммита НАТО для Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проходящий в эти дни саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, что страны Запада будут продолжать обеспечивать оружием и поддерживать Украину.

Об этом он написал в Twitter.

"Главные выводы Вильнюса: будет оружие, будет поддержка, будет суверенная и независимая Украина. Однажды обязательно Украина тоже будет в НАТО. К тому времени помним: наша жизнь и безопасность только в наших руках. Спасибо партнерам, но также напоминаем : будущее и безопасность Европы – тоже в наших руках. И сегодня эти руки — в ужасающих кровавых мозолях от постоянного держания оружия", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны боятся говорить о членстве Украины в НАТО, ведь для этого необходимы соответствующие условия.

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