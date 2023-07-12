Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Офисе президента назвали главные выводы саммита НАТО для Украины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Офисе президента назвали главные выводы саммита НАТО для Украины

Михаил Подоляк назвал главные выводы саммита НАТО для Украины. / Фото: Getty Images

Михаил Подоляк назвал главные выводы саммита НАТО для Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проходящий в эти дни саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, что страны Запада будут продолжать обеспечивать оружием и поддерживать Украину.

Об этом он написал в Twitter.

"Главные выводы Вильнюса: будет оружие, будет поддержка, будет суверенная и независимая Украина. Однажды обязательно Украина тоже будет в НАТО. К тому времени помним: наша жизнь и безопасность только в наших руках. Спасибо партнерам, но также напоминаем : будущее и безопасность Европы – тоже в наших руках. И сегодня эти руки — в ужасающих кровавых мозолях от постоянного держания оружия", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны боятся говорить о членстве Украины в НАТО, ведь для этого необходимы соответствующие условия.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
850
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация