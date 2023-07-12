Экс-руководителю СБУ, который хотел "сдать" Харьков и помогал оккупантам, объявлено подозрение

Бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области объявлено подозрение в госизмене.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как выяснили следователи, подозреваемый, имея информацию о проведении 24 февраля 2022 года Россией наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия. Он начал подрывную деятельность против Украины с целью нанесения ущерба обороноспособности и государственной безопасности.

"Он был убежден в успешности операции РФ и рассчитывал на снисходительное отношение к себе со стороны оккупационных властей", — рассказали правоохранители.

Известно, что экс-руководитель УСБУ:

организовал совершение подчиненными работниками попытки отстранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей с целью препятствования осуществления необходимых мер правового режима военного положения и попытки захвата госвласти в регионе;

дискредитировал действующую власть Харькова и Харьковской области путем освещения в СМИ недостоверной информации с целью дестабилизации ситуации в области;

препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и последующего бездействия органов безопасности г. Харькова и области;

не обеспечил выполнения возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть административное помещение и территорию г. Харьков (место несения службы) при отсутствии предпосылок для этого;

создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в админзданиях УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.

самовольно оставил место несения службы без уважительных причин.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного ухода с места службы и неповиновения (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 УК Украины).

Напомним, СБУ обнаружила очередного российского агента, скрывавшегося в Днепре и Закарпатье (фото).

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