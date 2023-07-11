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Житель Кировоградской области вступил в ЧВК "Вагнер" и воевал против ВСУ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2349
Время на прочтение
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Житель Кировоградской области вступил в ЧВК "Вагнер" и воевал против ВСУ

Украинец воевал в составе ЧВК "Вагнер"/AP

Предателю грозит пожизненное лишение свободы.

В Кировоградской области будут судить местного жителя, который в начале полномасштабной войны вступил в террористическую организацию ЧВК "Вагнер" и воевал против Украины.

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области.

По данным следствия, 36-летний уроженец города Александрия Кировоградской области еще в 2014 году перешел на сторону российских террористов и воевал в составе боевиков так называемой "ДНР" против ВСУ.

С начала полномасштабной войны России против Украины предатель присоединился к террористической частной военной компании "Вагнер".

"Он перешел в "317 батальон частной военной компании Вагнера". Находясь в составе указанного подразделения, принимал участие в вооруженном противостоянии украинским военным на территории Донецкой области, систематически выполнял приказы своего непосредственного командира и получал за это денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.

Предателю Александрии инкриминируют ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.111 УК Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, СБУ задержала предателя, который "сливал" россиянам позиции украинской артиллерии под Бахмутом.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2349
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