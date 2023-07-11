Руководитель МИД Китая внезапно заболел после встречи с представителем РФ

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган внезапно заболел после встречи с представителем России в Пекине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации, предоставленной официальным спикером МИД Китая, Цинь Ган не сможет принять участие в запланированной на эту неделю дипломатической встрече в Индонезии.

Вместо него в Джакарту отправится заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван Вэньбинь. Он не предоставил подробностей о состоянии здоровья министра, просто заявив, что он не сможет присутствовать на встрече из-за.

Отметим, что Цинь Ган также не смог встретиться с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем на прошедшей на прошлой неделе встрече в Пекине. Китайская сторона направила запрос на отложение встречи на неопределенный срок.

В последний раз Цинь Ган появлялся на публике 25 июня в Пекине после встречи с официальными представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. Однако какие проблемы со здоровьем возникли у министра, на данный момент нет детальной информации.

Напомним, что в трех оккупированных городах на юге Украины раздались сильные взрывы.

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