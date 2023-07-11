В Беларуси умер политзаключенный — автор известного перформанса о Лукашенко "Навоз для президента"

Еще в 1999 году Пушкин устроил одно из самых известных своих визуальных высказываний — он привез тележку из навоза в администрацию Александра Лукашенко. Тогда ему дали два года условно.

В Беларуси умер 57-летний политзаключенный — художник Алесь Пушкин, известный своими перформансами против власти в Беларуси.

О смерти художника написала сообщила его жена Янина Демух в соцсети.

Она уточнила, что Алесь Пушкин скончался в ночь с 11 на 12 июля в реанимации больницы. В администрации колонии подтвердили эту информацию. Причина смерти пока неизвестна.

Что известно о белорусском политзаключенном Алесе Пушкине

Художник, работавший в направлении монументальной живописи, Алесь Пушкин с 1980-х годов занимался и политическим активизмом. Художник был сторонником независимой Белоруссии.

Впервые его заключили в тюрьму на 15 суток еще в 1988 году — за участие в митинге, в 1989-м его арестовали за перфоманс, когда Пушкин и соратники пытались пронести в дом правительства 12 оппозиционных плакатов. За это Алесю Пушкину было дано два года условно с поражением в правах.

Самые известные произведения Пушкина

В 1999 году Пушкин устроил один из знаменитых своих перфомансов "Навоз для президента". Пушкин привез тележку с навозом в администрацию диктатора РБ Александра Лукашенко. За это художник получил два года условно.

В 1990-е и 2000-е художник много занимался оформлением храмов, в частности, он работал в церкви в родном селе Бобр, написав картину "Судный день". В лицах грешников на этом произведении можно было угадать белорусского митрополита Филарета и Александра Лукашенко.

В 2005 году после того, как картину показали по российскому телевидению, часть ее была замазана.

Обвинение в "реабилитации нацизма"

В марте 2021 года в отношении Пушкина возбуждено уголовное дело за демонстрацию на выставке портрета Евгения Жихаря — поэта и антисоветского деятеля, который в конце Второй мировой служил в немецких войсках, а затем до своей гибели в 1955 году возглавлял занимавшийся партизанский отряд. территории РСФСР.

Пушкин был обвинен в реабилитации нацизма. Когда было возбуждено дело, художник находился в Украине, но впоследствии вернулся.

30 марта 2021 года он был арестован.

Спустя год Пушкину дали пять лет тюрьмы.

На одном из заседаний перед приговором Пушкин в знак протеста порезал живот.

Белорусские и международные правозащитные организации сразу же признали его политическим заключенным.

Осенью 2022 года Пушкина перевели из колонии на более строгий тюремный режим сроком на полтора года. Там он и умер летом 2023-го.

Тем временем белорусские власти хотят, чтобы наемники Евгения Пригожина из ППК "Вагнера", которые должны были выслать в страну из РФ, обучали белорусских солдат. В Минобороны РБ говорят, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко одобряет такую идею.

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