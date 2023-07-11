Рики Мартин удивил взрослым видом 14-летних сыновей-красавцев

Исполнитель показал, как проводит время с детьми.

Пуэрториканский певец Рики Мартин удивил взрослым видом 14-летних сыновей-близнецов.

Вскоре исполнитель отправится в концертный тур. Однако перед этим Мартин решил провести побольше времени со своими детьми. Исполнитель отправился с близнецами в Монако.

Певец в Instagram-stories опубликовал видео, где показал, как с сыновьями катается на яхте.

"Провожу время с близнецами перед своим шоу", – поделился артист.

Между тем поклонники Мартина обратили внимание, что 14-летние Матео и Валентин заметно подросли и выглядят очень взросло: "Ого, еще вчера были младенцами, они так быстро растут", "когда ребята успели так быстро вырасти?", "ого, какие уже взрослые ваши сыновья".

Напомним, недавно Рики Марин ошеломил печальной новостью. Певец сообщил, что разводится со своим партнером после шести лет брака.

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